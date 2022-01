Ravenna. Ennesimo infortunio sul lavoro: gravi ferite per operaio caduto, trasportato al Bufalini

Nella tarda mattinata del 14 gennaio 2022, in un cantiere sito in via Pirana a Ravenna un operaio è caduto da diversi metri d’altezza riportando gravi ferite.

Per ricostruire le dinamiche dell’incidente nella zona Darsena sono intervenuti i Carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro.

I sanitari del 118, dopo aver constatato la gravità delle ferite riportate dall’uomo precipitato lo hanno trasportato via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena.