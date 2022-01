Rinforzo degli argini del Fiume Senio tra Fusignano e Alfonsine: lavori in corso per 600mila euro

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle rive del fiume Senio nel tratto tra Fusignano ed Alfonsine. Lo riporta il sindaco di Fusignano, Nicola Pasi.

Le opere, appaltate dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna per 600.000 euro, consistono nella riprofilazione e nel rinforzo degli argini al fine di migliorarne la robustezza, la capacità di deflusso e al contempo la manutenzione periodica.

“Grazie all’intervento in corso, che amplierà la portata del tratto fluviale, e al costante impegno dedicato negli ultimi anni alla manutenzione del fiume, il tratto arginale più prossimo al nostro territorio migliorerà in modo importante le proprie prestazioni idrauliche – commenta Pasi -. Conquistato questo importante traguardo continueremo ad impegnarci assieme alla Regione Emilia Romagna affinché proseguano in via ordinaria le opere annuali di manutenzione e si dia corso alla complessiva messa in sicurezza dell’intero corso fluviale comprensivo delle casse di espansione di monte”.