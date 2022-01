Spaccata alla pizzeria “Da Luigi” di via Ravegnana: danni ingenti al locale

Spaccata nella notte alla pizzeria take away “Da Luigi” di via Ravegnana, a Ravenna. Questa mattina, 14 gennaio, il proprietario è stato informato dei fatti da un amico che si trovava di passato davanti al locale.

Avvisate le forze dell’ordine, è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia di Stato. La cassa è stata portata via dal locale che, stando alle informazioni del titolare, conteneva fortunatamente pochi euro. Ingenti danni invece al locale.

Ad essere presa di mira non solo la pizzeria “Da Luigi”, ma anche altre attività della strada. Una banda di ladri non professionisti avrebbe infatti colpito quattro volte in via Ravegnana. Tra le vittime anche un forno e una lavanderia.