Due termoconvettori donati dal Gruppo maschere del Teatro Alighieri alla onlus Il Terzo Mondo

Il gruppo maschere del Teatro Alighieri di Ravenna accompagnato dalla coordinatrice di sala Giusy Padovano e da Carolina Castellanos, ha consegnato ieri 14 gennaio due stufe elettriche al Presidente della Associazione Il Terzo Mondo Onlus Charles Tchameni Tcenga. L’iniziativa è volta a rendere più confortevole il lavoro che svolgono i volontari che operano all’interno della sede di raccolta dei vari materiali donati.

“La generosità dei ravennati nei confronti dell’associazione di Volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’ non si ferma. In effetti ieri nel tardo pomeriggio abbiamo ricevuto presso il nostro sportello del sorriso di via Grado 30 una donazione particolare. Si tratta di 2 termoconvettori electroline di ultima generazione. Il nostro benefattore è stato il Gruppo maschere Teatro Alighieri di Ravenna. A ritirare i doni dalla parte della Onlus sono state la Vice presidente Tatiana Tchameni e la responsabile dell’area solidarietà Maelle Nambou. Oltre ad essere una donazione molto apprezzata ed accolta dalle volontarie con soddisfazione, soprattutto in questa stagione invernale, il materiale ricevuto in donazione ci servirà per riscaldarci in modo da essere sempre pronti a metterci a disposizione della comunità” ha dichiarato Charles Tchameni Tchienga, presidente della Onlus.