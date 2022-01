Grave schianto tra Russi e Faenza. Panda vola giù dal ponte e per poco evita il fiume: due feriti

Grave schianto questa mattina, sabato 15 gennaio, attorno alle 11 sul ponte della Castellina, che permette l’attraversamento del fiume Lamone, tra Russi e Faenza.

Una Fiat Panda delle Poste Italiane e una Mitsubishi Space Star si sono scontrate in maniera piuttosto violenta: nell’impatto, la Panda ha sfondato il guardrail e la balaustra di ferro del ponte, volando nella scarpata sottostante e solo per un caso non è finita nel fiume, ma ha arrestato la sua corsa sull’argine.

Nello schianto sono rimasti feriti i guidatori delle due vetture, un uomo classe ’82 a bordo della Mitsubishi e una giovane donna dell”89 sulla Panda. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale delle Romagna Faentina, intervenuta per i rilievi. Sembrerebbe che la Panda provenisse da Russi e viaggiasse in direzione Faenza, mentre l’altra vettura potrebbe essere sbucata dalla strada che da Reda conduce verso Fossolo.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze e l’elicottero, oltre ai Vigili del Fuoco, per estrarre la donna alla guida della Panda dalle lamiere. Entrambi i feriti sono coscienti: la donna è stata portata in elicottero a Cesena, mentre l’uomo in ambulanza a Faenza.

Le strade attorno al luogo dell’impatto sono attualmente state bloccate in ogni senso di marcia. Il traffico sta subendo forti rallentamenti.