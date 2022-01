Marco Melandri e la frase choc per ora non smentita: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo. Ho fatto apposta per potere essere in regola qualche mese”

Sta facendo molto rumore l’ultima uscita dell’ex pilota ravennate di MotoGp Marco Melandri, 39 anni, che avrebbe rivelato di aver fatto di tutto per prendere volontariamente il Covid e poter evitare il vaccino. La notizia è riportata anche dal Corriere della Sera online (e da molti altri giornali sportivi e non) in questi termini: «Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda», è la dichiarazione choc a MOW (mowmag.com). «Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile — ha spiegato il motociclista —. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida».

Così la notizia è riportata appunto dal Corriere della Sera che cita MOW ma ricorda come la versione data da Melandri sui social fosse stata in precedenza diversa. Infatti, ecco cosa scriveva Melandri il 6 gennaio su Facebook: “POSITIVO! Contagiato da un 2 dosi… Se fosse successo il contrario???? Per me esistono solo Negativi o Positivi, non esistono distinzioni e lo dice l’andamento dei fatti, così come che i nostri diritti non esistono più! Se fate i bravi vi lasciano una carta verde dove avete il “beneficio” di poter lavorare e poter studiare… Stiamo scherzando??? Mi sono esposto contro il Green Pass e sono stato etichettato “complottista, No Siringa, Terrapiattista”… Non sono niente di tutto questo ma solo per la libertà di scelta, come la nostra costituzione vuole, anzi vorrebbe… Spegnete Tv, Radio e quant’altro, uscite all’aria aperta e godetevi la natura, guardate con i vostri occhi, pensate con la vostra testa… Vi renderete conto che la vita va avanti… Io sarò sempre e comunque libero, quando la sera mi guardo allo specchio non ho nulla da recriminarmi e so di poter dormire sonni tranquilli.”

Melandri si sarebbe poi espresso anche sull’affaire che vede protagonista Novak Djokovic in Australia, prendendo le difese del tennista serbo e affermando che si tratterebbe solo di una manovra politica. Finora non risultano smentite da parte di Marco Melandri.