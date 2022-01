Ravenna. Trova un portafoglio con 290 euro e lo consegna alla Polizia locale

Nella serata del 14 gennaio un cittadino ha ritrovato un portafoglio da donna con dentro 290 euro, tessera sanitaria e carta di credito, in piazza Caduti per la libertà e lo ha successivamente consegnato alla Polizia Locale per restituzione.

Il portafoglio è stato quindi riconsegnato poi alla proprietaria, una donna di oltre 60 anni residente a Ravenna che non aveva ancora provveduto a formalizzare la denuncia.

La signora aveva appena prelevato i soldi allo sportello bancomat per acquistare alcuni dispositivi ortopedici per la madre ospitata in una Rsa. La donna, visibilmente contenta, una volta recuperato il portafoglio ha chiesto alla Polizia locale di poter ringraziare la persona che l’aveva ritrovato.