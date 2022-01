Sciopero SULPL, presidio a Rimini anche della Polizia locale di Ravenna

Oggi 15 gennaio il SULPL, sindacato della Polizia Locale, ha indetto uno sciopero a carattere nazionale con presidi davanti alle Prefetture di tutta Italia. Anche a Rimini – ove confluisce anche Ravenna – si è tenuto un presidio davanti alla Prefettura. Il SULPL è stato costretto a questa iniziativa, si legge, “a seguito dell’ennesima ingerenza del Ministero dell’Interno che ha stravolto la proposta di riforma che la Categoria aspetta dal lontano 1986, testo che era già stato votato all’unanimità dalla prima Commissione Affari Costituzionali della Camera. È con sincero rammarico che si è arrivati a questa sofferta decisione, stante il momento particolarmente difficile per la nostra società. La categoria non è sorda alle problematiche lamentate da tante famiglie, dalle attività economiche che sono costrette a chiudere, ma le donne e gli uomini della Polizia Locale hanno continuato a lavorare in presenza e in prima linea durante tutto il periodo della pandemia, colmando con proprio personale spesso lacune sia organizzative di altri enti e senza le stesse tutele previste per altre Forze di Polizia con cui lavorano quotidianamente fianco a fianco.”

“Ci scusiamo con i Cittadini per i disagi che potranno essere stati arrecati sabato 15 gennaio, in quanto in quella data saranno garantiti solamente i servizi minimi essenziali. Infine, informiamo che il SULPL di Ravenna e Provincia ha dato mandato ai rispettivi Uffici Personale di devolvere la “trattenuta” a varie Associazioni “no profit” che si occupano di fornire supporto alle famiglie ed ai cittadini” conclude la nota.