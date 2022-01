Conselice e Lavezzola piangono la morte di Giovanni Salami. Sindaca Pula:” profondo conoscitore del mondo della agricoltura”

La sindaca di Conselice, Paola Pula, ha voluto esprimere le condoglianze a nome di tutta l’Amministrazione comunale alla famiglia di Giovanni Salami, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi.

“Giovanni, classe 1940, è stato un libero professionista, un profondo conoscitore del mondo della agricoltura e della trasformazione agroalimentare e in qualità di esperto ha portato a compimento molti grandi progetti a livello nazionale – ricorda la Pula -. Per la sua Lavezzola si è sempre adoperato e molte sono state le operazioni, i progetti, i suggerimenti che ha fornito all’Amministrazione comunale a testimoniare il suo impegno per la sua comunità”.

“Profondamente radicato è stato il suo impegno per sostenere, con la moglie Maria Grazia, l’Associazione Amici del Ravenna Festival; è stato protagonista di sviluppo economico agroindustriale e culturale” conclude la Sindaca.

Lascia la moglie Maria Grazia (Graziella), la figlia Silvia e genero, il figlio Alfredo e nuora con i nipoti adorati e famigliari