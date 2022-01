Marco Melandri paga caramente le frasi shock sul Covid: Trentino Marketing non rinnova l’accordo con lui

Il tentativo di retromarcia mediatica effettuata dall’ex pilota MotoGp e Superbike ravennate Marco Melandri dopo le frasi infelici sul contagio da Covid-19 non sembra essere stata molto efficace. Lo sponsor Trentino Marketing infatti ha scaricato il pilota, dichiarando di non avere nessuna intenzione di rinnovare l’accordo di collaborazione scaduto proprio in questi giorni. A riportare la notizia Il Dolomiti, specificando che sono state proprio le dichiarazioni di Melandri ad un magazine specializzato sui motori a indignare Trentino Marketing.

A nulla è servito il video diffuso tramite i social network da Melandri nel quale asseriva di essere stato mal interpretato mentre scherzava con un amico. Il 39enne ravennate aveva precedentemente dichiarato di aver fatto di tutto per prendere volontariamente il Covid e poter così evitare il vaccino, scatenando una vera e propria tempesta mediatica.

Il Dolomiti ha riportato le parole dell’amministratore delegato Maurizio Rossini in seguito al mancato rinnovo del contratto: “L’accordo con Marco Melandri è scaduto nelle scorse settimane e il rinnovo non è in agenda. Prendiamo le distanze da quanto affermato e comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest’anno. La collaborazione con Melandri – specifica Rossini – ha portato risultati interessanti negli anni scorsi, ma non c’è l’intenzione di rinnovare il contratto in quanto abbiamo intenzione di percorrere altre strade per sviluppare altre sinergie e strategie con l’obiettivo di veicolare l’immagine del territorio”.