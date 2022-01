Giornata fredda e caratterizzata da nebbia al mattino e in serata, quella di oggi, martedì 18 gennaio, in provincia di Ravenna. Questo il dettaglio delle previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna: al mattino sulla costa sereno con banchi di nebbia e gelate, sui rilievi sereno; nel pomeriggio sereno; dalla sera sulla costa sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 0° sulla costa e 2° sui rilievi°

Temperature massime pomeridiane intorno ai 8°.

Velocità massima del vento compresa tra 16 (sulla costa) e 20 km/h (sui rilievi).

Mare poco mosso.