Il cordoglio del Presidente della Provincia Michele de Pascale per la morte di Franco Gaglio già sindaco di Castel Bolognese

“Esprimo profondo dispiacere – dichiara il Presidente della Provincia Michele de Pascale – per la scomparsa di Franco Gaglio, a lungo protagonista della vita politica locale fin dal dopoguerra, ex consigliere provinciale ed ex sindaco di Castel Bolognese, di cui è stato primo cittadino per tre consiliature, amministratore di lungo corso, attento e lungimirante. Cavaliere al merito della Repubblica italiana dal 2013, mancherà la sua personalità vivace, curiosa e ancora attiva. Un pensiero particolare ai suoi cari e alla comunità tutta di Castel Bolognese”.

Franco Gaglio è scomparso dopo una lunga malattia, aveva 88 anni. È stato sindaco per tre legislature dal 1975 al 1985. Nel 2013 venne nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, riconoscimento che gli venne assegnato dal Prefetto durante una cerimonia a Ravenna. Ha raccontato la sua storia e la sua testimonianza di cittadino e di politico in due libri, editi da Bacchilega.

I funerali si svolgeranno oggi mercoledì 19 gennaio alle ore 16,15 presso la Chiesa dei Cappuccini di Castel Bolognese.