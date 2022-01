Marco Melandri a “Non è l’Arena” su La7: “Non sono un no vax, sono forse un free vax, penso che ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino”

Marco Melandri è di nuovo intervenuto sulle questioni del Covid e dei vaccini affermando stavolta “non sono un no vax, sono forse un free vax, penso che ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino e come curarsi”. L’ex campione di motociclismo è intervenuto come ospite in collegamento a Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7.

Il conduttore gli ha chiesto se lui si sente il Djokovic italiano e Melandri ha risposto “no assolutamente”. Poi ha cercato di spiegare la sua infelice uscita con quella frase riportata da MOW (“ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo…”) che ha scandalizzato mezzo mondo. Ha detto “mi prendo completamente le responsabilità di quello che è successo” e ha aggiunto “vedendo quella frase accanto alla mia immagine e al mio nome è stato disgustoso anche per me, ma era una situazione in cui stavo ironizzando…”

A questo punto è stato interrotto da Giletti che gli ha letto tutta la frase incriminata e Melandri è stato chiamato a spiegare: “Era un momento di frustrazione incredibile, perché vivere al giorno d’oggi non è facile, sicuramente io non ho cercato il contatto, ma una volta avuto il contatto ho cercato di ironizzare, di vivere la cosa in maniera leggera, tanto ormai non potevo cambiare nulla. Si sente dire in giro anche da persone vaccinate che, più che fare la terza dose, sperano di entrare in contatto in maniera asintomatica con un positivo per poter avere questa libertà condizionata per qualche mese. Questo ti fa capire quanto non va in questa società attuale. Non siamo liberi, non siamo liberi di decidere. Ripeto, io non sono un no vax, io sono forse un free vax, perché ognuno ha una storia propria e penso che ognuno deve essere in grado di poter scegliere il proprio destino e come curarsi. Perché in fondo il vaccino è come una protezione personale.”

Durante la trasmissione è stato trasmesso un audio in cui si sente una persona comunicare a Marco Melandri che nella loro cerchia due persone, con cui si erano appena visti e avevano trascorso qualche tempo insieme, erano poi risultate positive. Questo audio dovrebbe dimostrare che Marco Melandri non ha voluto prendere il Covid di proposito e che quella frase poi estrapolata e pubblicata era una cosa scherzosa, come lo stesso Melandri ha detto in un secondo momento quando è scoppiato il putiferio.

Rispondendo alla lettera di una signora che ha perso il padre e la zia per il Covid e che lo ha definito “patacca” per quelle sue parole, Melandri ha detto che era dispiaciuto, che lui non voleva offendere nessuno, ma che sono “due anni che si vive segregati”, e che in tutto questo c’è qualcosa che non va nel mondo e che lui non ha comunque intenzione di vaccinarsi perché ha paura del vaccino.

Insomma, pur affermando di non essere no vax, di fatto Marco Melandri ha usato una volta di più molti degli argomenti dei no vax.