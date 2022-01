Polizia Locale di Ravenna. Il 2021 in numeri: 114.687 veicoli controllati, 349 patenti ritirate e 2001 incidenti rilevati

Oggi, giovedì 20 gennaio, si celebra la ricorrenza di San Sebastiano, patrono e protettore della Polizia Locale. Come da tradizione, in questa occasione, vengono diffusi i dati relativi all’anno appena trascorso.

Nel 2021, la Polizia Locale di Ravenna è stata impegnata in innumerevoli controlli quotidiani: 120.274 ore di controllo del territorio che hanno portato a 114.687 veicoli controllati con relativo conducente; 349 patenti ritirate; 274.857 verbali per infrazioni al Codice della Strada e 60 verbali amministrativi per violazioni dell’art. 186 per guida sotto l’influenza dell’alcool e 186 Verbali per Notizia di reato. I mezzi pesanti controllati sono stati 458 e 142 le violazioni accertate.

Gli incidenti stradali rilevati (No CID) sono stati 2001, di cui 22 mortali.

1503 i procedimenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria di cui 241 denunce e querele; 19 persone arrestate e 459 i fermi per identificazione. Anno impegnativo anche per la Polizia Edilizia che ha eseguito 1065 controlli; rilevato 810 violazioni e 8 sequestri. Gli agenti dell’Area di Polizia Amministrativa hanno effettuato 4066 controlli e 1243 verbali. Infine per l’Area Ambiente e benessere animale sono stati 2762 i controlli ambientali e 1427 le violazioni rilevate.

“I dati evidenziano ancora una volta quanto la Polizia Locale di Ravenna (che conta 422 agenti in servizio e 46 in servizio stagionale) sia quotidianamente impegnata sul territorio per tutelare la sicurezza e garantire il rispetto delle norme di civile convivenza dei cittadini, in collaborazione con le altre Forze dell’ordine” commentano dal Comune di Ravenna.