Ravenna, chiusura temporanea al traffico di via D’alaggio per la realizzazione dello scarico dell’idrovora in zona CMC

Autorità Portuale Ravenna comunica che è stata firmata dal Presidente Daniele Rossi l’Ordinanza n.1 del 2022 (allegata) con la quale si dispone nelle giornate di oggi e domani (20 e 21 gennaio) la chiusura temporanea al traffico veicolare della via D’alaggio nel tratto in cui è in corso l’intervento di realizzazione dello scarico dell’idrovora denominata S1 in corrispondenza dell’area CMC. Durante i due giorni l’accesso sarà consentito unicamente ai mezzi necessari alla realizzazione dei lavori.

IL TESTO DELL’ORDINANZA Ordinanza doc14977820220119175122