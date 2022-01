“Un Mondo Letterario” con l’associazione Cuore e Territorio che dona libri

Ad attendere i delegati Marcello Iervolino, Anna Redavid e Manuela Raffoni, presso la piccola libreria di strada di Classe sita nella vecchia pesa c’erano Antonio Puglisi, presidente comitato cittadino di Classe, Fausto Stradaioli, Presidente Classe archeologia e cultura e Graziella Frassineti , moglie di Epifanio Di Lorenzo e referente della piccola libreria di Classe, i quali ringraziano Cuore e Territorio per la donazione di libri di narrativa ponendo le basi per una futura collaborazione vista l’attenzione che riserva C&T alla diffusione letteraria. Questa donazione è stata preceduta dalla consegna alla referente del gruppo di volontari denominato le “magline di Porto Fuori” , Marinella Villani, di diverse riviste avente come oggetto il “ricamo”.