Mezzo pesante esce di strada sull’Adriatica: tratto stradale chiuso nel lughese, ecco tutte le deviazioni

Come riferisce la Polizia Locale della Bassa Romagna, a seguito della fuoriuscita di mezzo pesante avvenuto sulla SS16 Adriatica al km 125,100 a Lugo in tarda mattinata, oggi pomeriggio 21 gennaio dalle ore 15:00 il tratto stradale interessato verrà chiuso al transito per permetterne il recupero. Le operazione dovrebbero durare circa 3-4 ore.

LE DEVIAZIONI

Anas spiega che il traffico in direzione Ravenna viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Voltana (km 124,600) mentre quello in direzione Ferrara viene deviato mediante uscita obbligatoria al km 129.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Le deviazioni sono segnalate in loco.