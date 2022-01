Cielo sostanzialmente sereno, eccezion fatta per possibili nebbie mattutine, sulla giornata di oggi, sabato 22 gennaio, in provincia di Ravenna. Questo il dettaglio delle previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna: sulla costa sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno; dal pomeriggio sereno.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 8° sulla costa e 9° sui rilievi.

Velocità massima del vento compresa tra 25 (sui rilievi) e 31 km/h (sulla costa).

Mare poco mosso.