La provocazione di Vittorio Sgarbi: “Berlusconi indichi il nome del Maestro Riccardo Muti” per il Quirinale

“Per le presidenziali ho chiesto a Berlusconi d’indicare il nome del Maestro Riccardo Muti, simbolo della cultura italiana nel mondo. Cosa ne pensate?” Così su Facebook Vittorio Sgarbi, con un post dal carattere provocatorio verso un mondo politico che sembra incartato e al momento non in grado di indicare un candidato condiviso autorevole alla successione di Sergio Mattarella.

Lo stesso Silvio Berlusconi, dopo avere tenuto per giorni tutti – e soprattutto il centrodestra – sulla corda sta per lanciare la spugna, perché il suo nome è troppo divisivo e non in grado di trovare il consenso necessario per l’ascesa al Quirinale. Ma per ora né il centrodestra né il centrosinistra sono in grado di avanzare proposte e di convergere su un nome autorevole alternativo. Ci sarebbe naturalmente il candidato numero uno Mario Draghi, ma in questo caso si aprirebbe tutta la spinosa e delicata questione del governo.

Intanto la prima votazione è fissata per lunedì 24 gennaio.