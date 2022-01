Controlli in centro nel sabato sera di Ravenna, diverse illegalità: alcol ai minorenni e mancato controllo del green-pass

Nel corso della serata di ieri, sabato 22 gennaio, la polizia locale di Ravenna ha svolto un servizio straordinario per il contrasto agli schiamazzi e all’abuso del consumo di alcol da parte di minori.

Numerose persone sono state identificate in via Baccarini e nelle attività economiche del quartiere, tra cui alcuni minorenni di età inferiore ai 16 anni, colti a consumare bevande alcoliche loro illecitamente somministrate.

Oltre alle indagini, attualmente in corso, per il deferimento dei responsabili all’autorità giudiziaria, la polizia locale ha anche applicato sanzioni pecuniarie per le ipotesi amministrative di somministrazione a minori di 18 anni e per mancato controllo del green-pass.