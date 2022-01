Diversi furti segnalati a Ravenna: colpiti un condominio, un cantiere e un furgone

Sono diversi i furti segnalati nelle ultime ore sulla chat Ravenna Sos Sicurezza: secondo quanto affermato dagli utenti segnalanti, ieri sera si sono presentati di nuovo i cosiddetti ‘topi d’appartamento’ in via Vanvitelli, colpendo nello stesso condominio vittima di furti anche a settembre.

Alcuni ladri, come riferisce un altro cittadino, sono entrati anche in un cantiere in Via Bovini dove stanno ristrutturando una casa vecchia ed hanno rubato del materiale e diversi attrezzi, mentre in una traversa di Via Maggiore altri malviventi hanno aperto il furgoncino di un artigiano ripulendoglielo completamente.