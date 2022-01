Attimi di paura, nel primo pomeriggio di oggi 24 gennaio a Ravenna, nella zona dell’Isola San Giovanni. L’allarme è stato innescato da un principio d’incendio in una canna fumaria del grande palazzo che si affaccia su via Carducci.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto affiancati da personale del 118 e Polizia Locale.

Via Carducci è stata temporaneamente bloccata per permettere agli uomini del comando di Viale Randi di operare in sicurezza. Dopo le necessarie verifiche, la situazione è tornata alla normalità e la viabilità è stata ripristinata.