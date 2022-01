Riqualificazione di strade e marciapiedi e decoro urbano: 1,6 milioni alla provincia di Ravenna

La legge di bilancio 2022 prevede 300 milioni di euro a favore dei Comuni, suddivisi in due annualità 2022 e 2023, destinati alla riqualificazione di strade e marciapiedi e al decoro urbano. Innovativo è il breve lasso di tempo, appena 14 giorni, con cui è stato emanato il decreto attuativo che riparte le risorse fra gli enti. In Romagna arrivano quasi 5 milioni (4.905.000 euro) e, in particolare, alla provincia di Ravenna sono assegnati 1 milione e 605.000 euro, così suddivisi: al capoluogo Ravenna 345.000 euro, ai comuni sotto i 100.000 abitanti 240.000 euro (Faenza); sotto i 50.000 abitanti 375.000 euro in totale; sotto i 20.000 abitanti 360.000 euro in totale; sotto i 10.000 abitanti 225.000 euro in totale; infine, sotto i 5.000 abitanti 60.000 euro in totale.

“L’auspicio è che l’accelerazione impressa nell’erogazione dei fondi possa consentire alle amministrazioni comunali di organizzare al meglio la programmazione degli interventi da realizzare” commenta il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.