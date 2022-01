Faenza, Polizia salva in casa anziana colpita da un malore

Qualche giorno fa alcuni agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti del Commissariato di Faenza, hanno salvato la vita ad una donna, intervenendo in modo tempestivo .

Una donna ha chiamato il “112” e mentre la pattuglia si stava recando all’indirizzo segnalato, l’agente in servizio presso la Centrale Operativa del Commissariato, ha verificato che l’utenza telefonica in argomento risultava intestata a una persona anziana, ultraottantenne, che immediatamente ricontattata non rispondeva alle chiamate dell’operatore.

Giunti sul posto i poliziotti hanno bussato con forza alla porta d’ingresso, che era chiusa a chiave, ma senza ricevere risposta. I vicini di casa, interpellati dagli agenti, li hanno informato che l’anziana non si faceva vedere già da alcuni giorni. Uditi dei flebili lamenti provenire dalla residenza, i poliziotti hanno sfondato la porta d’ingresso ed entrati nell’abitazione, hanno subito avvertito un forte odore di gas.

I poliziotti hanno trovato la donna riversa a terra, ancora in stato cosciente. Dopo averla avvolta con alcune coperte gli agenti hanno cercato di mantenerla sveglia, sino all’arrivo del personale sanitario. Mentre un poliziotto parlava con l’anziana, l’altro ha chiuso il gas del fornello in cucina, e dopo aver scollegato dalla rete gli elettrodomestici presenti, ha fatto arieggiare i locali.

La donna ha raccontato con fatica agli agenti cosa le fosse accaduto. Alcuni giorni prima era stata colta da malore, che l’aveva costretta a terra, non sentiva più la vista e le gambe.

Poco dopo è arrivato in casa il 118, che dopo aver fornito le prime cure accompagnava la donna in Ospedale. L’anziana non risulta in pericolo di vita.