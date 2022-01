Conselice: al via i lavori di sistemazione in via Bartoletti

A partire da giovedì 27 gennaio e per circa 20 giorni saranno realizzati gli interventi di sistemazione delle frane sulla sponda del canale consorziale di via Bartoletti a Conselice. Per consentire i lavori, sarà interdetto il traffico su via Bartoletti nel tratto compreso tra l’intersezione con via Puntiroli fino all’intersezione con via Pace.

I percorsi alternativi saranno indicati da apposita segnaletica e si consiglia di utilizzare via Predola.

Con i lavori su via Bartoletti si completano gli interventi manutentivi e di ristrutturazione stradale previsti nel contratto applicativo 2021, per un totale di 420mila euro investiti, nei quali rientra anche il consolidamento stradale di via Biscie.