Rissa a Milano Marittima, Comune di Cervia si costituisce parte civile. Medri: “Episodi da non sottovalutare”

Il Comune di Cervia si è costituito parte civile nel processo nei confronti dei 4 ragazzi coinvolti nella rissa avvenuta a Milano Marittima lo scorso maggio 2021.

“Il Comune di Cervia ha conferito mandato allo Studio Legale Petroncini – Rinaldi di Bologna per costituirsi parte civile nei confronti dei protagonisti della rissa avvenuta a Milano Marittima nel maggio 2021.In tempi rapidi, dalle Forze dell’Ordine e dalla Procura della Repubblica di Ravenna, allora furono individuati quattro giovani, tutti maggiorenni, che si resero responsabili dell’episodio e per due di questi è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella nostra Provincia che è tutt’ora in vigore”. Così comunica il sindaco di Cervia Massimo Medri che aggiunge: “Il prossimo 22 febbraio è stata fissata l’udienza preliminare avanti al Dott. Janos Barlotti, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna e il Comune parteciperà attivamente all’intero iter processuale per richiedere un adeguato risarcimento di tutti i danni, sia materiali che di immagine, derivanti dal comportamento dei quattro giovani”.

“Il Comune di Cervia da subito ha offerto la propria disponibilità a collaborare, affinché le Forze dell’Ordine e la Magistratura potessero svolgere al meglio le proprie funzioni, e continuerà a fare la propria parte per garantire il controllo del territorio e mettere in campo azioni legali, costituendosi parte civile ogni qualvolta si verifichino situazioni simili. Questi episodi di risse e disordini non devono essere assolutamente sottovalutati e devono continuamente farci tenere alta l’attenzione, però non bisogna fare generalizzazioni, Cervia è una città sicura in cui la collaborazione fra Istituzioni e Forze dell’Ordine garantisce stabilità e sicurezza” conclude Medri.