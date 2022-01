Covid. Truffa dei “falsi positivi” in farmacia. Dal Re (Farmacisti Ravenna): “Massima attenzione. Chiediamo sempre un documento di riconoscimento”

Considerando le novità “Anti-Covid” che scatteranno dal 1° e successivamente dal 15 febbraio, l’attenzione alle truffe dei falsi Green Pass è massima. Dal 15 febbraio infatti il super Green Pass diventerà obbligatorio per tutti gli over 50 e sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Dal 1° febbraio, la certificazione base sarà obbligatoria per poter accedere a uffici pubblici, servizi postali e bancari e a tutte le attività commerciali non essenziali. Chi non ha il Green Pass potrà accedere soltanto alle attività “essenziali”, come supermercati, negozi di alimentari e farmacie.

A livello nazionale si sente parlare della “Truffa dei falsi positivi”. È anche chiamata la “truffa della tessera sanitaria” che i furbetti No vax (a caccia di un tampone positivo) mettono in atto per ottenere il Super Green Pass, evitando di sottoporsi alla vaccinazione.

Il sistema è semplice: un positivo va a fare un test rapido con la tessera sanitaria di una persona sana (No vax ) a cui, 10 giorni dopo, in seguito al tampone di fine quarantena con esito negativo, arriva il Green Pass da guarito, cioè il super Green Pass.

Il problema nasce dal fatto che non sempre l’identità delle persone è verificata con un documento d’identità e ciò permettere ai truffatori di ottenere il Certificato verde “da guarito” senza essere loro stessi a sottoporsi al tampone anti Covid.

Anche a Ravenna l’attenzione è alta. “Nelle farmacie di Ravenna, a tutte persone che vengono a fare il tampone, viene chiesto sempre un documento di identità” sottolinea Domenico Dal Re, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Ravenna.

“Può capitare che una persona si rechi in farmacia per sottoporsi al test, senza avere il documento di identità. In quel caso l’esito positivo del tampone non viene registrato fino a quando la persona non torna presentando la carta di identità. Non li definiamo casi “sospetti” ma non sottovalutiamo nessun caso. E’ una misura precauzionale che mettiamo in atto per evitare situazioni poco chiare” spiega il presidente dell’Ordine di Ravenna.

“La tessera sanitaria infatti non basta a verificare l’identità della persona. Proprio l’Ausl Romagna ha inviato a tutte le farmacia una lettera in cui ci invita a seguire questa procedura: per fare il tampone Covid è necessario il documento d’identità – conclude Dal Re – .Onde evitare queste truffe, nelle farmacie c’è massima attenzione, proprio perché sono tante le persone che vengono a fare i tamponi”.