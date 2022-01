Parla Carlo Gasparrini, coordinatore PUG: è un patto fra amministratori e cittadini, con 5 grandi obiettivi e 4 progetti-guida per la Ravenna del futuro

Il PUG è lo strumento urbanistico generale della città di Ravenna. La carta fondamentale che disegnerà la Ravenna del futuro. Sarà varato nei prossimi mesi. Ma già in questi giorni ci sono alcuni passaggi fondamentali. Il 24 gennaio la Giunta de Pascale l’ha assunto. Poi mercoledì 2 febbraio il PUG verrà pubblicato sul sito del Comune di Ravenna e per 60 giorni, fino al 4 aprile, chiunque potrà formulare osservazioni, anche grazie allo svolgimento di ulteriori forme di consultazione e partecipazione pubblica per consentire ai cittadini e alle loro forme organizzate di conoscere lo strumento e appropriarsene. È previsto un evento di presentazione pubblica alla cittadinanza sabato 19 febbraio, alla presenza tra gli altri del Presidente della Regione Stefano Bonaccini e del coordinatore del gruppo di lavoro che ha redatto il PUG, il professor architetto Carlo Gasparrini, che ci ha concesso questa intervista per spiegarne i contenuti.

Successivamente, la Giunta comunale proporrà le proprie determinazioni in merito alle osservazioni presentate, per consentire l’adozione del PUG in Consiglio comunale accompagnata da una dichiarazione di sintesi sulle osservazioni presentate e sulle relative risposte dell’Amministrazione comunale. Ciò consentirà di procedere all’ulteriore fase finale di approvazione del PUG, previo parere positivo del Comitato Urbanistico della Regione Emilia-Romagna.

Inutile dire che – come ho avuto già modo di scrivere – è su queste cose che dovrebbe concentrarsi oggi l’attenzione delle forze politiche in particolare. Anche se questa attenzione al momento non si vede. Appare tuttora più semplice puntare il dito sulla pagliuzza della buca, del lampione, dell’albero perdendo di vista la trave Ravenna. Speriamo non sia così anche domani. Sarebbe un vero peccato.

L’INTERVISTA

Professor Gasparrini, quali sono le particolarità che l’hanno più colpita e stimolata nel suo lavoro di coordinamento del gruppo di professionisti che ha redatto il PUG di Ravenna?

“Ravenna è una città straordinaria da molti punti di vista. Quindi per un urbanista è un’esperienza importantissima quella del piano di un territorio che, peraltro, come lei sa, è molto ampio, il secondo per estensione fra i comuni capoluogo, dopo Roma. Sono 650 km quadrati, è un territorio vasto e pieno di risorse straordinarie sia dal punto di vista paesaggistico-ambientale sia dal punto di vista storico-archeologico. Però, siccome io sono abituato a non parlare solo di argomenti positivi, come è giusto che sia, parlo anche delle contraddizioni. Perché per un urbanista il problema è tentare di risolvere le questioni aperte nella vita delle città.”

Che cosa intende per contraddizioni?

“Ravenna è una città duale. C’è un litorale che è straordinario da un punto di vista ambientale, con tutta la direttrice della costa di circa 40 km, ricca di grandi risorse, riserve naturali, sistemi dunali di qualità, ma nello stesso tempo ha un porto che ovviamente introduce elementi di criticità sotto questo aspetto. Per un urbanista la sfida è tentare di mettere in equilibrio questi diversi elementi costitutivi di Ravenna. Così come per i diversi aspetti dell’economia della città centrata sul porto, la logistica, l’industria. Nello stesso tempo, la città punta sulla multifunzionalità e qui abbiamo il tema del rapporto natura-cultura, con tutto quello che riguarda ovviamente la filiera turistica. In terzo luogo qui c’è ancora un peso fortissimo dell’agricoltura e un alto tasso di presenza di risorse agricole e agroforestali. Tutte queste tessere, miscelate tra loro, compongono un mosaico che è importantissimo per chi fa urbanistica. Soprattutto, è una sfida combinare tutti questi elementi all’interno di un unico strumento di programmazione.”

Il PUG di Ravenna diventa un piano di programmazione urbanistica unico, a validità indeterminata, che attiverà progressivamente interventi ad attuazione diretta e indiretta garantendo una maggiore flessibilità e semplificazione attraverso un coinvolgimento attivo dei privati. Ho fatto una sintesi della sua sintesi. In termini più semplici, che cosa significa?

“Significa che la città si dota di una tastiera articolata di strumenti per poter coinvolgere i privati e per avere un rapporto pubblico – privato innovativo. Nel piano si assumono e declinano le tre tipologie di intervento previste nella legge urbanistica regionale: la qualificazione edilizia, la restituzione urbanistica e l’addensamento – sostituzione urbana. Sono tre tipologie di trasformazione di impatto differente e la loro articolazione porta anche a modalità di intervento diverse. La qualificazione edilizia si fa con un intervento diretto, si interviene sulla scala dell’edificio per intenderci, e si può arrivare fino alla demolizione e ricostruzione, anche con ampliamenti. Invece la restituzione urbanistica è un intervento che prefigura un permesso di costruire rafforzato attraverso convenzione, questo è un altro elemento di snellimento importante. Il terzo livello è quello dell’addensamento – sostituzione, è quello che si prevede per capirci nella Darsena, tramite accordi operativi. Qui è molto importante il fatto che non vengono predeterminati perimetri, ma indicati perimetri orientativi, poi sarà nel rapporto tra pubblico e privato – che si svilupperà entro regole certe – che si arriverà a definire i contenuti degli interventi. Il risultato si ottiene all’interno di questa contrattazione tra pubblico e privato, a carte scoperte, in base a sollecitazioni di parte pubblica o di parte privata, sulla base delle regole stabilite.”

Quali regole?

“Abbiamo messo a punto un sistema di regole prestazionali, che consentono cioè di collegare le maggiorazioni e le premialità attribuite per sollecitare questi interventi alla qualità urbana e al miglioramento dell’equilibrio ecologico-ambientale. Questi requisiti sono sintonizzati sulle questioni più urgenti e importanti a livello planetario, cioè le questioni ambientali, il climate change. Innanzitutto la densificazione vegetale, il miglioramento energetico degli edifici, gli interventi di maggiorazione del verde in prossimità, interventi anche di mobilità sostenibile, evidentemente molto incentivati, poi ci sono gli aspetti legati al welfare, all’accessibilità e qui non parliamo solo di disabilità ma soprattutto di quote di edilizia residenziale e sociale. In sostanza, il combinato di tutti questi aspetti produce una tastiera di potenzialità di intervento, dal livello più elementare del rinnovo degli edifici, perché abbiamo un patrimonio vecchio a Ravenna che deve essere radicalmente rinnovato, fino agli interventi più complessi e densi. Questa scaletta e questo collegamento con i requisiti prestazionali dovrebbe garantire non soltanto la fattibilità, ma anche la qualità.”

In maniera più semplice, anche se non voglio scadere in definizioni semplicistiche, quando lei parla di premialità intende un virtuoso compromesso fra esigenze del privato che deve costruire ed esigenze del pubblico che deve riqualificare il tessuto urbano?

“Certo. È esattamente questo. Ci stiamo giocando con la transizione ecologica una partita importantissima. Noi dobbiamo fare in modo che i tessuti edilizi urbani siano in grado di affrontare alcuni traguardi che conosciamo bene con il Piano europeo per l’ambiente, con il Next Generation EU. Cioè dobbiamo decarbonizzare non solo l’economia ma anche le nostre case, le aziende, le nostre attrezzature, la mobilità. Quindi dobbiamo fare in modo che si sviluppi una modalità di ricostruzione, di rigenerazione di quello che esiste, cercando di usare sempre meno combustibili fossili. I requisiti che mettiamo nella premialità vanno in questa direzione, perché certi interventi vanno evidentemente privilegiati e incentivati. Significa innovare radicalmente gli spazi urbani pubblici e privati.”

Il PUG sarà soprattutto un piano strategico che garantirà la centralità e la propulsività dell’azione pubblica ancorata a 5 grandi Obiettivi (la resilienza e l’adattamento ai rischi, a partire da quelli prodotti dal climate change; la sostenibilità dell’agricoltura, dell’agro-biodiversità e del settore agro-forestale anche in aree urbane e periurbane; la centralità del ferro per persone e merci e della mobilità ciclopedonale; la multifunzionalità dei settori economici e produttivi connotanti Ravenna, da quello portuale e logistico alla cultura e al turismo; la rigenerazione urbana ed ecologico-ambientale della città esistente e dei numerosi centri agricoli e costieri, per non consumare più suolo). La strategia si concretizza in oltre 100 Azioni Progettuali e viene illustrata in 5 carte specifiche, con 4 Progetti-Guida centrati su alcuni luoghi di valore strategico (Canale Candiano, Litorale, Grande Corona Verde e Metro-Ferrovia). Fin qui ho letto la sua sintesi. Ci spiega questi 4 progetti guida più in dettaglio?

“Sì, sono 4 progetti che noi riteniamo prioritari. Vorrei fare una premessa, però. La forma del piano che adottiamo porta a scelte selettive, mentre i piani di una volta avevano l’ambizione di fare tutto. Poi finiva che non si faceva nulla o solo dell’ordinaria amministrazione. L‘obiettivo adesso è di concentrare gli sforzi su alcune priorità – quindi cinque obiettivi strategici – e ci si concentrerà su questi campi di intervento sincronizzati con le grandi scelte europee, nazionali, regionali e innanzitutto locali. I quattro progetti guida servono a ‘spazializzare’ gli interventi, o, come si dice oggi per il PNRR, per mettere a terra le risorse e i finanziamenti, evitando che diventino coriandoli sparsi sul territorio. Quindi i progetti guida devono servire a creare coerenze, complementarietà tra le risorse e i finanziamenti, servono a fare da sfondo per il PNRR e poi per tutti gli altri programmi europei, nazionali e regionali che verranno. Cioè il Comune di Ravenna ha delle idee per il territorio e le definisce spazialmente ed è lì che si andranno a incastrare, cioè andranno ad atterrare i finanziamenti. In questo senso, parlo di scelte selettive.”

Quali sono i 4 progetti di valore strategico?

“Il primo è quello del Litorale. Questa è una partita che si gioca a livello internazionale perché il livello delle acque dell’Adriatico cresce lentamente, abbiamo subsidenza, erosione costiera, ingressione marina, cioè ci sono i rischi di cui si sta parlando a livello planetario, presenti non solo qui ma in tutto il mondo. Questo è un tema che serve a coniugare la sicurezza nel fronteggiare il mare e una serie di questioni collegate ai cambiamenti climatici con il turismo, con lo star bene, con il vivere i luoghi di un ambiente in evoluzione. Ciò significa una serie di progetti di qualificazione, a partire dal Parco Marittimo su cui sta già lavorando il Comune di Ravenna. Il secondo progetto è quello del Canale Candiano che non è solo Darsena di città da una parte, ferrovia dall’altra, e in fondo il porto. Va inteso come un unico grande progetto guida, dove si attraversano diversi paesaggi e diverse opportunità. È il futuro della città, lo sappiamo. Siamo convinti di avere messo a punto degli strumenti operativi efficaci. Da Marina di Ravenna e Porto Corsini, dal terminal crociere al nuovo porto dell’hub portuale, ma anche con la riconquista degli spazi pubblici. Ci sono due ambiti di progettazione urbana definiti nel piano per la Darsena, ma anche per l’ex Agip su cui puntiamo moltissimo, e ci sono altri interventi che riguardano anche le aree di interazione fra città e porto concordati con l’Autorità di sistema portuale, fino alla ferrovia. E qui ovviamente c’è il concorso internazionale di progettazione, con la ferrovia che guarda da un lato e dall’altro, che unisce e non divide la città. Stiamo parlando di un’unica direttrice primaria che unisce idealmente il porto a Piazza del Popolo, su cui insistono progetti che sono ritenuti prioritari per dare continuità e qualità al tessuto urbano. Non è una sfida facile questa, sia ben chiaro, ma è uno dei progetti fondamentali.”

Veniamo al terzo e al quarto progetto.

“Il terzo è quello della metro ferrovia su cui abbiamo discusso a lungo con la Regione. Noi prevediamo di ottenere più corse, in modo da avere una ferrovia che possa funzionare da metropolitana di superficie. Pensiamo di potenziare le stazioni, anche attraverso una nuova stazione presso Mirabilandia a servizio di tutta quell’area (riserve naturali, spiagge, parchi a tema, aree sportive). Perché qui arrivano ogni anno un milione, un milione e mezzo di visitatori che usano la macchina, quindi se vogliamo decarbonizzare dobbiamo avere un altro tipo di mobilità. Il quarto progetto è quello su cui c’è già grande attenzione, parlo della Grande Corona Verde. È una scommessa, si punta a creare un’area di transizione tra la città costruita, contribuendo ad azzerare il consumo di suolo, e la campagna circostante. È un’azione di riforestazione e di innovazione agro-forestale che può essere finanziata anche dalla rigenerazione urbana, come dicevo prima. In definitiva sono quattro progetti di grande valore, con un immagine forte, ma soprattutto sono interventi concretamente fattibili con i finanziamenti pubblici e privati.”

Nel PUG si parla anche di “infrastrutture verdi e blu”, definite vero telaio portante della salvaguardia e della rigenerazione territoriale e urbana, che coinvolge anche la città e i suoi margini: di che si tratta più precisamente?

“Beh, cambia il modo di guardare la città. Prima la guardavamo esclusivamente o prevalentemente dal punto di vista del tessuto edilizio esistente, che come sappiamo dobbiamo rigenerare. Ma è evidente che ora dobbiamo combattere soprattutto per affrontare le nuove sfide ambientali, bisogna costruire un sistema continuo di qualità ambientale e significa entrare anche nel cuore della città, modificare le strade, il modo in cui sono alberate, il modo in cui sono drenate le acque. Ma poi interessa il litorale, i canali, la forestazione. Insomma una serie di interventi che costruiscono una rete, una continuità di spazi fruibili. Ovviamente con gradienti livelli di naturalità e questa è una strategia di matrice europea che finalmente sta diventando nostra ed è finanziata. Il telaio verde e blu è il vero telaio della Città Futura, è quello su cui dobbiamo puntare di più perché così la città diventa più sana, pulita, accogliente, con le persone che vanno per strada in sicurezza su bicicletta, a piedi e con altri mezzi di mobilità sostenibile. Una città che deve essere in grado di produrre aria più pulita e respirabile, stoccare CO2. Insomma, deve avere tutte quelle prestazioni ambientali che garantiscono la qualità di vita delle nostre città. E Ravenna ne ha già tanta.”

Si parla dell’obiettivo di “consumo di suolo zero”, senza quindi utilizzare la possibilità offerta dalla Legge urbanistica regionale di consumare un ulteriore 3% di suolo, che l’Amministrazione comunale ritiene di poter attivare esclusivamente per scelte connesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ora, quando si dice consumo di suolo zero il cittadino pensa che non si costruirà più nulla e allora protesta ogni volta che si apre un nuovo cantiere o viene presentato un nuovo progetto. Che cosa si intende esattamente per consumo di suolo zero, proviamo a chiarirlo?

“Partiamo intanto dalla legge regionale che prevede che i comuni possano consumare nuovo suolo per una quantità non superiore al 3% dell’attuale perimetro urbanizzato. Il 3% ha una sua dimensione ma non è altissima, comunque è molto inferiore a ciò che si è consumato nel passato. La scelta a Ravenna è che questo 3% non venga utilizzato, tranne che per interventi che riguardano l’energia rinnovabile. Questo non significa che non si costruisca nulla. La rigenerazione del territorio urbanizzato significa che la trasformazione dell’esistente ci sarà, è fondamentale. Semmai dobbiamo limitare l’espansione, perché dobbiamo conservare il nostro suolo. Ma nella città già costruita dobbiamo immaginare interventi di qualificazione di quello che è stato realizzato, che è di scarsa qualità o in parte abbandonato, quindi va ripensato, però con coefficiente di permeabilità, di quotazioni vegetali e con tutte le prestazioni da premiare di cui parlavo prima. La Regione ha poi precisato che quel 3% non vale nemmeno per gli interventi infrastrutturali di valore strategico. Non significa quindi che non si realizzerà più nulla all’esterno del perimetro urbano, ma soltanto le opere che sono di interesse generale e di valore strategico. Non avremo per intenderci nuovi quartieri tradizionali, ma infrastrutture essenziali sì.”

Ultima domanda da mille punti: il PUG è uno strumento di programmazione urbanistica, possiamo definirla una carta fondamentale. Quanti rischi ci sono che poi la politica ne faccia un cattivo uso, cioè carta straccia, nell’azione quotidiana concreta? In altre parole, come possiamo fidarci?

“Mi verrebbe da dire, facendo in modo che al governo della città ci sia sempre e comunque, qualunque sia il colore politico, un’amministrazione di qualità. E io devo dire che ho grande stima di chi in questo momento governa Ravenna. Ma detta questa cosa, che può sembrare un’affermazione astratta, ricordiamoci che questo è un piano diverso, non di sole regole. Allora il primo anticorpo che io vedo è che ci sono cinque obiettivi strategici declinati nel dettaglio ed è un patto che si tipula con la popolazione. Lei ha parlato di carta, ha ragione. Una carta significa che il Consiglio comunale approva un piano conosciuto e riconosciuto dalla comunità locale, che diventa un patto fra l’amministrazione comunale e gli attori sociali, imprenditoriali, culturali che sono sul territorio. È un patto esplicito che indica degli obiettivi molto chiari, gli elementi strategici, le 122 azioni. Bene, il cittadino con la partecitazione – perché i processi partecipativi sono obbligatori e c’è un garante della partecipazione – devono controllare che questo patto venga rispettato. Ci sarà una verifica periodica del rispetto degli obiettivi. Chiaro che questo significa avere una cittadinanza attiva e consapevole, come ormai credo sia assolutamente necessario perché i temi che vengono toccati sono nell’interesse di tutti. Ci sono gli strumenti quindi per poter dire a un amministratore non hai fatto questo, non hai rispettato il patto o questa regola, non hai ottenuto quest’obiettivo. Quindi devi cambiare e fare, altrimenti la prossima volta non ti voterò più.”

Il PUG di Ravenna ha validità indeterminata… cioè sarà per sempre?

“No. Avrà una sua validità finché sarà in sintonia con i grandi piani nei quali siamo inseriti, penso agli obiettivi dei piani regionali, nazionali e internazionali che guardano al 2030, al 2050. Finché questi obiettivi nazionali e transnazionali saranno in campo, il PUG manterrà la sua validità. Se dovessero cambiare le condizioni in cui operiamo – per esempio chi avrebbe mai pensato alla pandemia solo pochi anni fa?! – o se ci fossero nuove regole europee, sarà necessario adeguare anche il PUG.”

LE TAPPE DEL PUG DI RAVENNA

Primavera 2019 – L’Amministrazione comunale affida la redazione del PUG a un raggruppamento di professionisti e società – tra cui la capogruppo MATE e il coordinatore tecnico scientifico professor architetto Carlo Gasparrini.

24 gennaio 2022 – La Giunta comunale di Ravenna ha assunto il PUG Piano urbanistico generale.

2 febbraio 2022 – Il PUG verrà pubblicato sul sito del Comune di Ravenna e per 60 giorni, fino al 4 aprile, chiunque potrà formulare osservazioni, anche grazie allo svolgimento di ulteriori forme di consultazione e partecipazione pubblica per consentire ai cittadini e alle loro forme organizzate di conoscere lo strumento e appropriarsene.

19 febbraio 2022 – È previsto un evento di presentazione pubblica alla cittadinanza di Ravenna alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Stefano Bonaccini e del coordinatore tecnico scientifico Carlo Gasparrini.

Primavera 2022 – La Giunta comunale proporrà le proprie determinazioni in merito alle osservazioni presentate, per consentire l’adozione del PUG in Consiglio comunale accompagnata da una dichiarazione di sintesi sulle osservazioni presentate e sulle relative risposte dell’Amministrazione comunale. Ciò consentirà di procedere all’ulteriore fase finale di approvazione del PUG, previo parere positivo del Comitato Urbanistico della Regione Emilia-Romagna.

CHI È CARLO GASPARRINI

Carlo Gasparrini, architetto e urbanista, è professore ordinario di Urbanistica presso l’Università “Federico II” di Napoli e insegna Progettazione urbanistica nei corsi di Laurea di Architettura 5UE e Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e nei Master sulle Aree interne (Ar.Int), sui Paesaggi a rischio (RI_SCAPE) e sulla Progettazione sostenibile dei porti del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.

È stato responsabile scientifico di numerose ricerche di livello nazionale e internazionale. È autore di numerosi piani e progetti strategici, territoriali, urbanistici e paesaggistico-ambientali tra cui quelli di Roma, Beihai (Cina), Napoli, Ancona, Barletta, Messina, Ravenna e Parco Nazionale del Vesuvio. Ha ricoperto incarichi in Commissioni scientifiche nazionali tra cui quelle sull’Area archeologica centrale di Roma, la Reggia di Caserta e la ricostruzione del centro storico de l’Aquila.

È membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). È inoltre membro del Comitato scientifico dell’Associazione Nazionale Centri Storici e Artistici (ANCSA). È autore di un’ampia produzione di libri, saggi, monografie e articoli su riviste specializzate nazionali e internazionali, sulla città contemporanea e sui temi della sua rigenerazione paesaggistica ed ecologica. Fa parte dei comitati scientifici e di redazione di numerose riviste e case editrici nazionali e internazionali.