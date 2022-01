Sergio Mattarella rieletto all’8° scrutinio con 759 voti. Bentornato Presidente!

Questa sera 29 gennaio 2022, all’ottavo scrutinio, Sergio Mattarella è stato eletto 13° Presidente della Repubblica italiana con 759 voti. Mattarella succede a se stesso. È la seconda volta che accade. Già nel 2013 Giorgio Napolitano fu rieletto e rimase in carica due anni prima di lasciare l’incarico.

La scelta è caduta su Sergio Mattarella dopo che i veti incrociati hanno impedito di trovare un candidato condiviso fra i vari schieramenti politici presenti in Parlamento, in grado di ottenere la maggioranza dei voti.

Subito dopo che – come da prassi – il Presidente della Camera Fico e quella del Senato Casellati hanno comunicato l’esito del voto a Mattarella, il Presidente ha commentato con poche parole: “Accetto per responsabilità, in momenti difficili per il Paese come questo non ci si può sottrarre ai doveri a cui si è chiamati.” |