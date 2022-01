Lunedì 31 gennaio il Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina

È convocato lunedì 31 gennaio alle ore 18:30 il Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, che si svolgerà, in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19, esclusivamente in videoconferenza, in prima convocazione – in sessione ordinaria – seduta pubblica.

Questo l’ODG:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2. SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DEL 16 MARZO 2021. (relatore Presidente del Consiglio)

4. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DEL 28 APRILE 2021. (relatore Presidente del Consiglio)

5. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DELL’ 8 GIUGNO 2021.(relatore Presidente del Consiglio)

6. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DEL 29 LUGLIO 2021. (relatore Presidente del Consiglio)

7. RESOCONTO INTEGRALE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 MARZO 2021 – PRESA D’ATTO. (relatore Presidente del Consiglio)

8. RESOCONTO INTEGRALE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 APRILE 2021 – PRESA D’ATTO. (relatore Presidente del Consiglio)

9. COMUNICAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA – PRESA D’ATTO. (relatore Presidente del Consiglio)

Link diretta: https://unioneromagnafaentina.consiglicloud.it/home