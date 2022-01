Associazione Codici chiede alla Procura di indagare sulla morte della 74enne di Ravenna: “Ha ricevuto le opportune cure dai medici intervenuti?”

L’associazione Codici ha predisposto un esposto alla Procura della Repubblica di Ravenna affinché venga fatta chiarezza sulla morte della donna di 74 anni avvenuta nella serata di domenica scorsa.

La triste vicenda è stata raccontata a RavennaNotizie direttamente da un parente della signora deceduta e pubblicata nell’articolo Il medico sbaglia la diagnosi e la madre della mia compagna perde la vita: è un fatto che non può passare sotto silenzio .

“Una vicenda che presenta alcuni lati oscuri, stando al racconto dei familiari, intenzionati, a sporgere denuncia – commentano da Codici -. L’uso del condizionale è d’obbligo, vista la drammaticità della vicenda, ma è chiaro che bisogna fare luce su quanto accaduto”.

“Soprattutto su quanto sarebbe avvenuto nel corso della visita, in cui, a detta dei familiari, il malore della donna sarebbe stato minimizzato, ignorando le cartelle cliniche proposte per testimoniare i precedenti della signora, che in passato aveva avuto un episodio simile, dovuto ad un’ernia iatale – sottolinea Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale dell’Associazione –. Sarebbe stato escluso anche il ricorso al Pronto Soccorso, ma tempo poche ore e la donna è deceduta. Una tragedia su cui abbiamo ritenuto doveroso richiedere l’intervento della Procura, occupandoci come associazione di casi in cui il paziente non riceve le dovute cure. Non possiamo dire se sia malasanità, di sicuro riteniamo doveroso che la magistratura faccia le opportune verifiche”.