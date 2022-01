Comune di Russi: come ottenere informazioni e accedere ai servizi in maniera semplice e rapida

Il Comune di Russi è costantemente impegnato a facilitare l’accesso agli uffici e ai servizi da parte dei cittadini. In quest’ottica ha aggiornato le modalità di accesso alle informazioni.

Dal comune spiegano che sono tanti i servizi digitalizzati (WebSIT – Sistema Informativo Territoriale, CiviCam – Piattaforma streaming per assistere ai Consigli Comunali, SmartANPR – piattaforma per accedere ai servizi di certificazione anagrafica, PagoPA – piattaforma che consente ai cittadini di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione, UnicumData – Portale del Cittadino per accedere alle informazioni e di semplificare gli adempimenti operativi, SPID – Sistema Pubblico di Identità digitale), fruibili comodamente online da qualsiasi luogo senza doversi preoccupare degli orari e consultabili nella sezione omonima del sito, visibile in Homepage: https://www.comune.russi.ra.it/servizi-online .

E’ stato rivisto inoltre anche il servizio di risposta e di accesso agli sportelli, che, vista la situazione epidemiologica in corso, è consentito preferibilmente su appuntamento contattando i numeri di telefono e gli indirizzi email dedicati per ogni ufficio:

Cultura Sport E Manifestazioni tel:0544 587642; Lavori Pubblici -0544 587623; Segreteria E Sistemi Informativi – HYPERLINK “tel:0544 587618”

_blank0544 587618; Servizi Alla Persona – 0544 587644; Servizi Finanziari – 0544 587632; Urp, Anagrafe E Stato Civile – 0544 587600, (riportati all’interno della sezione specifica del sito ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO UFFICI: https://www.comune.russi.ra.it/orari-e-modalita-di-accesso-uffici e non solo: alcuni uffici, infatti, danno la possibilità ai cittadini di svolgere gli appuntamenti anche via web, sempre previo appuntamento da definire con il tecnico referente, attraverso la piattaforma lifesize (in particolare lo Sportello Unico per L’edilizia e la Prevenzione del Rischio Sismico, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Ambiente e infine l’Ufficio di Piano – 0544 587635- https://call.lifesizecloud.com/3060880 ).

Nello specifico per quanto riguarda la Polizia Locale è possibile contattare, non solo per le emergenze, il numero di cellulare dedicato – 348 3976748.

Per informazioni generali ci si può sempre rivolgere direttamente all’Ufficio relazioni con il pubblico contattando lo 0544 587637.

Un importante strumento di informazione sui servizi e sui procedimenti amministrativi, inoltre, è costituito dal sito internet, recentemente rinnovato in linea con le più moderne indicazioni. In particolare i cittadini possono consultare, tramite la sezione AREE TEMATICHE ( https://www.comune.russi.ra.it/aree-tematiche), visibile in home page, le schede descrittive dei procedimenti (cioè delle modalità per chiedere al Comune permessi, autorizzazioni, accesso ai servizi, per pagare i tributi comunali, ecc.) e scaricare la modulistica.

Infine, per rendere più efficace la navigazione sul sito web ufficiale, è stato realizzato un video tutorial semplice ed immediato disponibile sul canale YouTube del Comune “https://www.youtube.com/watch?v=7ycpE66XxKg” Presentazione Nuovo Sito Internet del Comune di Russi