Scoppia incendio in una casa a Faenza. Genitori e tre figli piccoli si salvano scendendo dal balcone

Mentre la casa veniva invasa dal fumo e le fiamme si propagavano al pian terreno, si sono salvati scendendo dal balcone, al primo piano, della casa dove vivono in via di Sopra a Faenza. E’ la brutta avventura vissuta, nella notte appena passata, da una famiglia composta da padre, madre e tre figli.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite ma, per effettuare gli opportuni controlli, tutti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso di Faenza, dal personale del 118 giunta sul posto.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Faenza accorsi in Via di Sopra che hanno poi proceduto a mettere in sicurezza l’abitazione. Al momento non è ancora chiara l’origine dell’incendio.