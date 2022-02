Fausto Fori vuole ricostruire l’atelier bruciato e lancia una particolare raccolta fondi con poesie, performance e ritratti

Il pittore ravennate Fausto Fori – che ha visto il suo atelier andare in fumo il 20 gennaio scorso per un incendio – ha deciso di ripartire dalla poesia e dai ritratti. L’artista, infatti, punta a raccogliere i fondi per riaprire il suo studio in Via Tombesi dall’Ova, a due passi dalla sede dell’Università, con performance poetiche e artistiche ogni sera alle 18.30 proprio nel luogo in cui l’atelier è andato in fiamme. Chi vuole aiutare il pittore, in qualunque tardo pomeriggio può recarsi dunque intorno alle 18.30 in Via Tombesi dall’Ova dove Fori reciterà fra i resti dello studio una poesia per ciascuno dei visitatori o darà vita ad altre performance artistiche. Fori ha dichiarato a Il Resto del Carlino e Corriere Romagna che farà un ritratto a chi lascerà una donazione per la ricostruzione dell’atelier.

Le cause dell’incendio del 20 gennaio non si conoscono, i Vigili del Fuoco hanno escluso l’azione dolosa. Tosi non era assicurato e dunque dovrà tirar su di tasca sua i soldi per ricominciare, nei locali affittati in via Tombesi dall’Ova.