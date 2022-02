Mercoledì 2 febbraio è convocato il Consiglio comunale di Faenza

Il Comune di Faenza comunica la convocazione del prossimo Consiglio comunale, che si terrà nella sala consiliare “Enrico De Giovanni”, in prima convocazione – in sessione ordinaria – seduta pubblica, mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 18.00 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

2. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 IN VISTA DELL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2026, ANNUALITÀ 2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (Assessore Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile

3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DI CUI ALL’ART. 58 D.L. 112/2008 (Assessore Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile

4. MOZIONE “INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER BAR, LOCALI E RISTORANTI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19 PER L’ESTATE 2022” presentata dai gruppi consiliari Insieme per Cambiare e Per Faenza

5. MOZIONE “UNO STUDIO OGGETTIVO PER VALUTARE LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD” presentata dai gruppi consiliari Faenza Cresce, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Faenza Coraggiosa, Italia Viva

Link diretta streaming: https://faenza.consiglicloud.it/home