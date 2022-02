Nuova truffa sui social per acquistare patente di guida in pochi giorni. Gentilini (AU.RA.): “Fatta denuncia”

Ancora una serie di falsi profili Instagram e Facebook per indurre le persone a prendere la patente in pochi giorni, senza fare le adeguate lezioni ed i necessari esami, e per di più a cifre assolutamente spropositate. È il secondo allarme lanciato dal presidente di AU.RA. – Autoscuole Ravenna, Yuri Gentilini, dopo una serie di episodi analoghi accaduti lo scorso autunno, e immediatamente denunciati.

Autoscuole Ravenna ha constatato, infatti, nei giorni scorsi diverse falsificazioni dei profili Instagram e Facebook ufficiali dell’azienda: una vera e propria truffa tentata, da chi l’ha messa in atto, per cercare di attrarre possibili clienti ignari del falso profilo e proporre loro scorciatoie inverosimili per ottenere la patente di guida.

“Anche in questa occasione, come già facemmo a fine settembre, abbiamo subito avvisato i nostri clienti e sporto denuncia alla polizia postale nei confronti di ignoti – conclude Gentilini -. Ci preme ancora una volta rassicurare tutti i cittadini, e in particolare i nostri clienti, sull’assoluta falsità delle proposte ricevute: i nostri corsi per conseguire qualsiasi tipo di patente sono assolutamente seri, certificati e realizzati in un arco di tempo necessario per arrivare alle adeguate conoscenze teoriche e pratiche. Nessuna promessa di una facile patente in pochi giorni potrà mai essere veritiera e plausibile”.