Molesta e palpeggia due studentesse. Ai domiciliari bidello di un istituto superiore ravennate

Si svolge oggi, 1° febbraio, l’interrogatorio di garanzia di un bidello ravennate accusato di violenza sessuale continuata e pluriaggravata.

L’uomo dovrà raccontare la propria versione dei fatti al gip di Ravenna Andrea Galanti che circa una settimana fa ha deciso per gli arresti domiciliari per pericolo di reiterazione del reato, su richiesta del pm Angela Scorza. La notizia è riportata quest’oggi dai quotidiani locali, Resto del Carlino e Corriere di Romagna, nelle pagine della cronaca di Ravenna.

L’uomo, in base a quanto raccontato al pm da due studentesse di 15 e 17 anni di un istituto superiore ravennate, e confermato da alcuni docenti e da diversi compagni di scuola, avrebbe avuto comportati che hanno allarmato le ragazze.

Le studentesse hanno parlato non solo di innocui complimenti ma di apprezzamenti espliciti, sguardi invadenti, fino ad arrivare a gesti sconci e palpeggiamenti. Sembra inoltre che l’uomo si sia spinto fino ad esibire proprie foto di nudo e a proposte di chiara natura sessuale.

Tra i vari episodi di molestie la polizia ha ricostruito anche che una ragazza sarebbe stata afferrata con forza per i polsi e trascinata verso un’aula, mentre l’altra sarebbe stata seguita negli spogliatoi.

A lanciare l’allarme è stato il dirigente scolastico che ha contatto la procura, dopo essere stato avvisato da alcuni docenti. Il 35enne aveva ricevuto anche vari richiami per via del rendimento professionale, dopo essersi rifiutato di pulire delle aule e essere stato trovato a dormire in palestra.