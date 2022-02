Scoppia incendio a Classe: a fuoco capannone con dentro bombole del gas, camper e mezzi agricoli

Nel primo pomeriggio di oggi, 1° febbraio, ha preso fuoco un capannone al cui interno si trovavano camper, mezzi agricoli e bombole del gas, di proprietà del Camping – Bio agriturismo di via Montebello, a Classe.

Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte di due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ravenna, presente anche la Guardia di Finanza e i Carabinieri. La struttura si trova in una strada sterrata, fortunatamente non si contano feriti. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’incendio.





Immagini dell’incendio pubblicate sui social