Marina di Ravenna piange la morte di Bruno Caravita, commerciante storico del paese. “Sempre sorridente e cordiale con tutti”

Marina di Ravenna piange la scomparsa di Bruno Caravita, commerciante e figura storica del paese, morto ieri 1 febbraio. Caravita era titolare, assieme alla figlia Antonella, dell’ Ottica Foto Fono a Marina, nella centralissima Viale delle Nazioni.

A comunicare la notizia è stata la figlia, con parole ricche di commozione e centinaia di persone hanno voluto ricordare Bruno lasciando un post sul profilo di Antonella e su quello del Comitato Cittadino : “Purtroppo ci lascia un’altra di quelle persone che hanno segnato la storia di Marina di Ravenna – scrivono sul profilo del Comitato cittadino di Marina -. Credo non esista nessuno in paese che non abbia comprato da lui un disco, fatto sviluppare le foto o comprato un paio di occhiali. Ogni volta che succede sembra che il nostro paesino non sia più lui, ogni volta pare di essere un po’ più soli”.

“Mai visto imbronciato… un sorriso per tutti, uomo di esempio. Un altro pezzo del cuore di Marina che se ne va” – scrivono altri compaesani – “Sempre gentile e paziente, mai scortese… mi dispiace davvero tanto”; “Sempre gentili , disponibili e competenti sono stati le colonne portanti di Marina”. ( solo per citarne alcuni)

