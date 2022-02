ANLC ritiene necessario un nuovo corso per la vigilanza della caccia volontaria

ANLC Ravenna è intervenuta nuovamente per ribadire l’importanza di un nuovo corso (maggiormente slegato dalla politica locale) per la vigilanza della caccia volontaria. Di seguito il comunicato stampa di ANLC:

“Da molto tempo si discute dell’importanza di rivisitare e rimodellare la vigilanza venatoria volontaria sul nostro territorio. Da altrettanto tempo non si riesce, o non si vuole, trovare il “bandolo della matassa”. Come Libera Caccia Ravenna riteniamo inutile continuare ad arrovellarsi su queste questioni che non hanno nulla di concettualmente pratico, essendo, sempre a nostro avviso, squisitamente politiche. Ancora una volta le varie opportunità politiche diventano propedeutiche ad interessi che esulano dal mondo venatorio.

Restando quindi fedeli alla nostra impostazione mentale, rigorosamente agganciata alla necessità di rendere sempre più distaccata la politica da tutto ciò che è venatorio, riteniamo che esista solamente una “strada maestra” per dare soluzione a questo ormai annoso problema. L’istituzione di un corpo di vigilanza venatoria degli ATC Ravennati, facenti capo al Coordinamento stesso degli ATC, che attraverso il coordinamento della Polizia Provinciale, possa attuare un controllo del territorio, slegato dalle associazioni venatorie e approfondito al tempo stesso dalla continua formazione che esso costantemente richiede. Sempre a nostro avviso, questa scelta, eviterebbe quelle pericolose “fughe in avanti”, tanto care a pochi, ma estremamente “antipatiche” a molti. Nel prossimo periodo, sottoporremo questa nostra “visione”, sia alle altre Associazioni Venatorie, sia all’ATC Ravennate, sia alle Istituzioni direttamente interessate a questa problematica, per aprire un dialogo atto a trovare una soluzione condivisa e quindi “forte” a questo problema”.