Pizzaiolo ucciso a Castiglione: definitiva la condanna a 21 anni per l’omicidio Desiante

Come riporta un articolo del Corriere Romagna in edicola oggi, è diventata definitiva la condanna per l’omicidio di Rocco Desiante, il pizzaiolo di 43 anni originario di Gravina di Puglia ucciso la notte tra il 3 e il 4 ottobre del 2018 nel suo appartamento di Castiglione di Cervia. A massacrarlo di botte fu Constantin Madalin Palade, all’epoca 19enne, di origine romena ma residente in zona.

La decisione è stata presa della Corte di Cassazione, che ha confermato la pena di Palade a 21 anni, pena che era già stata ridotta in appello rispetto ai 23 anni che erano stati comminati in primo grado. L’omicidio era avvenuto dopo una serata insieme tra amici, gruppo del quale facevano parte sia la vittima che l’assassino: il movente più probabile resta il mancato pagamento di pregressi acquisti di droga da parte di Desiante a Palade.