Protesta dei medici di famiglia: Ausl Romagna pronta al confronto, si apre un dialogo con il DG Carradori

“La Direzione Generale dell’ Ausl della Romagna ha dato riscontro alla nostra protesta/proposta e ci incontrerà presto per un confronto”. Lo annuncia con un post sul suo profilo Facebook, Daniele Morini, il medico faentino che guida la protesta dei Medici di Medicina Generale del territorio romagnolo.

La notizia sembra possa essere considerata come un primo passo per affrontare le richieste e le proposte degli oltre 200 firmatari del documento “grido d’allarme” dei medici di famiglia: “Se c’è la volontà, le soluzioni per ottimizzare la medicina del territorio ci sono, bisogna ascoltarsi”, afferma Morini, che prosegue: “Purtroppo la politica nazionale delle Regioni continua a dimostrare di non conoscere minimamente di cosa parla quando si riempie la bocca della medicina generale. Confido invece in un riscontro di intenti da parte della nostra Ausl della Romagna”.

Il medico faentino ha risposto al direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ringraziandolo del confronto disponibile e puntuale instaurato e sottolineando la consapevolezza che, pur nelle difficoltà nazionali attraversate dal settore, l’Ausl della Romagna sia una delle migliori in regione e vicina alla medicina generale.

“La nostra lettera quindi non è una critica fine a se stessa – scrive Morini a Carradori -, ma è un momento di condivisione e propositivo per il futuro prossimo. Noi MMG abbiamo ben chiara la distinzione fra burocrazia e compiti, quello che rigettiamo è la burocrazia inutile che ci toglie tempo per la clinica, mentre i nostri compiti siamo pronti a svolgerli al meglio. Il sovraccarico lavorativo cui siamo stati sottoposti in questi due anni ha testimoniato che siamo una categoria insostituibile, chi lo nega non conosce l’argomento di cui sta parlando, parla per sentito dire”.

“La visione del futuro della vostra amministrazione e la nostra dei “medici dentro gli studi” non è sempre concorde, come è giusto che sia – prosegue la lettera -; ad esempio io penso che la medicina generale debba mantenere lo status di disciplina specialistica che ha ottenuto (parzialmente) con il corso di formazione di medicina generale, e includere i “camici grigi” al pari di chi ha fatto il corso: queste professionalità vanno valorizzate nella maniera opportuna, bisognerà pensare anche a questo. Poi è chiaro che bisognerà trovare una soluzione, sempre troppo tardiva, alla carenza di medici, e noi abbiamo la volontà di collaborare anche in questo”.

Il discorso si sposta poi sulla questione della Casa di comunità di Faenza, che coinvolge direttamente il dott. Morini, in qualità di referente di uno dei gruppi coinvolti: “penso che la soluzione vincente sia un progetto condiviso fra MMG, Ausl, Cure Primarie e Comune: come saprà anche in questo in Romagna siamo/siete virtuosi ed è partito il progetto Faenza che si svilupperà da un tavolo di lavoro condiviso. Mi creda, i medici, ancora di più i “giovani” (non intendo solo anagraficamente), vogliono collaborare, ma per farlo devono esser messi nelle condizioni di poter gestire il loro futuro”.

Morini, nella sua risposta a Carradori, dipinge poi un futuro a tinte fosche per la medicina dei prossimi tempi: “fra pochi anni sarà impensabile la medicina come la conosciamo oggi, meno medici sul territorio, nessuno vorrà più fare il PS, gli ospedalieri scappano ancora più di noi dal pubblico, perché hanno capito meglio di noi cosa sta succedendo nelle Regioni. Noi MMG non vogliamo abbandonare la nave che affonda, al contrario vogliamo aiutare con proposte concrete e pratiche che possano davvero modificare il modo di lavorare”.

E il discorso, con esempi pratici, torna sulla riorganizzazione degli ambulatori medici, per garantire spazi attrezzati con apparecchiature e personale infermieristico, che permettano ai medici di famiglia di trattare adeguatamente alcune urgenze, evitando l’accesso al Pronto soccorso dei pazienti, ma soprattutto la gestione delle patologie croniche, considerate da Morini “la vera mission della medicina generale”.

“Non voglio farla facile” spiega Morini nella lettera, sapendo di parlare di “una evoluzione enorme della medicina generale, ma alcuni di noi queste cose le fanno già, e con un supporto organizzativo, normativo, e sicuramente economico si può fare fra un giorno e si può pensare come coniugarlo anche per le periferie, per alcuni ambulatori che resteranno singoli e per tutta la categoria, sia neoconvenzionati che ambulatori già consolidati. Ovviamente non tutti faranno tutto, quindi va ragionata”.

“Siamo pieni di energia, nonostante fiaccati da due anni di un lavoro assurdo, sia come carico fisico che psicologico – chiosa Morini nella lettera a Carradori -. Troviamo il modo di convogliare le nostre energie e unirle per trovare soluzioni condivise. Le rinnovo la nostra disponibilità quanto prima ad un incontro, di persona possibilmente o anche in modalità web, magari la settimana prossima per potermi organizzare con un sostituto (se lo trovo…)”.