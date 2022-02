Puntò il fucile in faccia alla moglie, la sorella deviò il colpo: marito patteggia la pena

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2021 in una frazione del ravennate, di ritorno a casa dopo una serata di bevute, puntò il fucile in faccia alla moglie ed esplose il colpo, deviato sul pavimento solo grazie all’intervento della sorella della donna prontamente accorsa. Lo riporta un articolo del Corriere Romagna in edicola oggi.

Il 38enne di origine albanese, accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di arma clandestina, ieri, a conclusione del processo davanti al giudice per l’udienza preliminare, ha patteggiato ieri la pena di 5 anni. Stando alla dichiarazione della vittima, a far infuriare il marito sarebbero stati alcuni messaggi scoperti sul suo cellulare dove la donna chiedeva aiuto al datore di lavoro per il maltrattamenti che subiva tra le mura di casa.