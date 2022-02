Prima li tampona, poi li picchia: denunciato il presunto aggressore di una coppia di coniugi lughesi

La Polizia ha indagato in stato di libertà un 43enne cittadino straniero, per i reati di violenza privata e percosse. Nella tarda serata del 26 dicembre scorso in seguito a una richiesta di aiuto arrivata al 112, una Volante del Commissariato di Lugo è intervenuta in una strada periferica della città.

I poliziotti hanno immediatamente raggiunto il luogo segnalato dove hanno trovato ad attenderli una famiglia di tre persone, i cui coniugi si trovavano in un evidente stato di agitazione. La coppia ha raccontato agli agenti cosa fosse loro accaduto pochi istanti prima: mentre viaggiavano sulla propria auto, giunti in prossimità di un incrocio stradale, erano stati tamponati da un’auto con due persone a bordo.

Dopo l’incidente, che non aveva provocato feriti, nel momento in cui le parti offese e il conducente dell’altro veicolo stavano cercando un accordo per definire la questione, sono stati raggiunti dal passeggero. Quest’ultimo, dopo aver proferito frasi ingiuriose nei confronti della donna, aveva raccolto da terra la targa dell’auto che si era staccata nell’urto e l’aveva utilizzata per percuotere marito e moglie, colpendoli al volto e al corpo. Le vittime sono subito risalite a bordo della propria auto e si sono allontanate dal luogo dell’incidente.

Le indagini compiute dai poliziotti del Commissariato di Lugo hanno portato all’identificazione dei due uomini. Il presunto aggressore è risultato essere un cittadino straniero di 43 anni, noto alle forze dell’ordine e residente in una provincia del nord, il quale al momento della sua identificazione aveva lasciato l’Italia per recarsi in Albania.

Nei giorni scorsi grazie anche alla collaborazione degli agenti della Polizia di Frontiera di Bari, il 43enne è stato fermato al momento del suo reingresso in Italia e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza privata e percosse. Inoltre, il Questore di Ravenna dr.ssa Giusi Stellino, ha emesso nei confronti del presunto aggressore un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Lugo.