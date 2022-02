Ravenna. Operaio muore dopo caduta da impalcatura: procura dispone sequestro del cantiere

Il Corriere di Romagna in data odierna riporta dell’ennesima tragedia sul lavoro. L’episodio, riguardante un operaio di 52 anni, si è verificato venerdì 4 febbraio 2022 all’interno di uno stabile presso il quale si stanno svolgendo opere di riqualificazione in tre appartamenti.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della Medicina del Lavoro l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo da circa quattro metri di altezza.

Il Corriere di Romagna specifica che del caso si sta occupando ora la procura che, con il pubblico ministro di turno Lucrezia Ciriello, ha disposto il sequestro del cantiere. Il Pm ha contestualmente aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia in ragione della quale una persona è stata raggiunta da avviso di garanzia. A riportarlo è Ansa E-R, specificando anche che “secondo quanto finora riscontrato, il muratore stava lavorando assieme ad alcuni colleghi alla riqualificazione di tre appartamenti all’interno di uno stabile quando, per cause ancora al vaglio, è precipitato da uno dei livelli (forse il terzo) dei ponteggi, cadendo al suolo dopo un volo di 4-5 metri almeno. Al momento non sono state riscontrare palesi violazioni legate alla caduta dell’uomo”.