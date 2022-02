Nicola Carnicella, consigliere territoriale di Lista per Ravenna, s’è rivolto al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale per affrontare nuovamente il caso di via Conventello, dove le condizioni della strada sono assai critiche.

“Il 23 novembre scorso, Lista per Ravenna ha posto all’attenzione del Sindaco il caso di via Conventello” -rimarca Carnicella, scendendo nei particolari-, posta all’estremo nord di Ravenna a poca distanza da Savarna, chiusa tra i numeri civici 53 e 71 della provinciale via Basilica, da cui comincia e in cui finisce con un percorso ad U. La sua pavimentazione è dissestata e rovinosa per oltre la metà, presentando buche, fenditure e solchi profondi, asfalto logoro e usurato, fasce pedonali laterali impraticabili e insicure causa il mancato sfalcio dell’erba. Essendo strada comunale ne abbiamo fatto carico, in attesa di risposta, al Comune.

Nel frattempo però ci è stato posto anche il problema di quella parte della frazione di Conventello posta sulla via Basilica, strada provinciale numero 24, la quale, messa perfino peggio, in particolare nel tratto tra i numeri civici 95 e 101, prima dell’incrocio con via Scolo Pignata, fa correre gravi pericoli agli abitanti che si mettono per strada a piedi o in bicicletta, ma anche ai ciclisti in transito. Essendo via di comunicazione tra il territorio nord ovest di Ravenna e Alfonsine e quello nord est di Sant’Alberto, Romea Nord e litorale, il traffico motorizzato è qui intenso e caotico. Ma il tratto di Conventello è completamente privo di marciapiedi e perfino di una fascia ciclopedonale praticabile, coi pedoni e ciclisti costretti a muoversi tra buche e solchi profondi e ininterrotti, come le foto e il video allegati documentano eloquentemente. Le cadute sono quindi all’ordine del giorno, specialmente per le persone anziane.

Il problema penalizza tra l’altro gli abitanti di Conventello che, risiedendo su via Basilica, vorrebbero disporre di un percorso ciclopedonale agibile per recarsi nella vicina Savarna, dov’è collocata larga parte dei servizi e degli esercizi pubblici di cui necessitano, tra cui le scuole per i bambini. Tutta via Basilica, da Glorie a Sant’Alberto, lo richiederebbe con forza, essendo afflitta da questa mala condizione. Addirittura ci sono tratti in cui non c’è neppure una riga bianca a dividere, almeno virtualmente, la carreggiata stradale da una fascia, pur malandata, riservata a pedoni e ciclisti. La maggiore urgenza dovrebbe però concentrarsi almeno sul tratto abitato di Conventello posto tra il numero civico 38 del ristorante CZ e il 101, all’incrocio con via Scolo Pignata, dov’è situato il negozio sportivo Gamma Sport.

Essendo via Basilica una strada della Provincia, di cui il sindaco di Ravenna è presidente, l’istanza che si ponga rimedio, nei termini di cui sopra, a questa situazione, perfino imbarazzante per un’arteria di tale importanza in un paese progredito, va posta a Michele de Pascale. Lo farà immediatamente il nostro capogruppo in consiglio comunale Alvaro Ancisi”.