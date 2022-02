Ancora mistero sulle cause dell’incidente mortale nel cantiere edile di via Carso a Ravenna

Si chiamava Vasile Burcut l’operaio 52enne di origine romena deceduto venerdì scorso, 4 febbraio, all’interno di un cantiere edile di via Carso a Ravenna, dopo una caduta dall’alto di 4 o 5 metri.

L’uomo stava lavorando sui ponteggi, probabilmente al terzo piano, il livello più alto, insieme ad altri colleghi con i quali si stava occupando della riqualificazione dello stabile, per ricavarne tre appartamenti. Ancora non sono state rese note le cause dell’incidente, che ha visto comunque l’operaio precipitare al suolo da una considerevole altezza, finendo per morire sul colpo.

La notizia è relativa alle 15 di venerdì 4 febbraio, ma è inizialmente passata sotto silenzio ed è stata battuta dalle cronache solamente ieri, domenica 6, dopo due giorni dal decesso di Burcut.

Sul posto dell’incidente mortale, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl, i carabinieri della Stazione principale della città romagnola e il Pm di turno Lucrezia Ciriello. L’area è stata sottoposta a sequestro per tutti i rilievi del caso. Il Pm ha contestualmente aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia in ragione della quale una persona è stata raggiunta da avviso di garanzia.

(Fonte ANSA)