Contro il caro energia e delle materie prime, Lugo spegne per mezz’ora il monumento di Baracca e chiede intervento urgente del Governo

“Spegnere simbolicamente un monumento per porre all’attenzione del Governo il tema del caro energia e materie prime. È un’emergenza vera che rischia di compromettere la ripresa economica e il volano rappresentato dal PNRR. Come una valanga sta toccando tutti, e rischia di mettere in ginocchio le famiglie, gli impianti sportivi, le imprese. Il Comune di Lugo ha stimato un aumento del 15% per le spese energetiche, probabilmente in difetto. Per questo come Amministrazione comunale aderiamo all’idea del sindaco di Cento Edoardo Accorsi e ribadisco: serve un intervento urgente del Governo. Giovedì 10 febbraio il monumento di Baracca sarà spento dalle 21 alle 21.30.”

Così il Sindaco di Lugo Davide Ranalli sulla sua pagina istituzionale.