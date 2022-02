Giovedì 10 febbraio è convocato il Consiglio comunale di Bagnacavallo

Giovedì 10 febbraio alle 19 è in programma una nuova seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo, che come le precedenti si svolgerà in presenza ma senza pubblico e potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube del Comune.

Questo l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno:

1. Convalida di consigliere comunale

2. Approvazione dei verbali della seduta precedente

3. Bilancio di previsione 2022-2024 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Variazione al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e al Piano degli Investimenti 2022-2024

4. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 – Approvazione primo aggiornamento

5. Parere alla costruzione di elettrodotto in variante agli strumenti urbanistici (art. 4bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. – cavo interrato 15kv rif. Aut. 2374796 Zora/1178 I E-distribuzione) in località Traversara e autorizzazione alla costruzione di cabina elettrica in deroga alla distanza dalla sede stradale (art. 20 comma 1 e 2 della L.R. 15/2013)

6. Comunicazioni, odg, interrogazioni e mozioni.

La seduta del Consiglio comunale resterà poi disponibile sul canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti a partire da aprile 2020, sia quelle svoltesi in videoconferenza che quelle in presenza.