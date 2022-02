Imbrattata la sede lughese del partito: “PD = boia nazisti”

Ancora vandalismi con ogni probabilità da parte delle frange più estreme dei “no vax” che vanno sotto la firma di “VV“: nella notte tra sabato e domenica la sede del Pd di Lugo è stata imbrattata con scritte spray che equiparano gli esponenti del partito a “boia, nazisti“.

Lo denuncia su Facebook il segretario del PD lughese, Gianmarco Rossato che commenta: ” Non è la prima volta che ci capita, ma soprattutto non è la prima volta che capita alla nostra città specialmente in quest’ultimo periodo. Sono gesti vergognosi che non meritano altro che ferma condanna e ripugno morale”.

“Spero che gli artefici possano essere presto individuati”, chiosa Rossato.